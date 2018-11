10 trucs astucieux pour nettoyer tous les types de chaussures

Utilisez une brosse à ongles ou à récurer pour éliminer délicatement les saletés de surface. Poursuivez en frottant les taches rebelles avec une gomme à effacer blanche. Essuyez la botte avec un linge à peine humide pour ne pas l’abîmer. Nettoyez délicatement la région tachée avec une solution d’eau et de vinaigre distillés en parts égales. Terminez en l’essuyant avec un linge humide et bourrez vos bottes de papier journal pour qu’elles gardent leur forme en séchant.

Enlevez d’abord toute la saleté sur vos chaussures de toile et vos espadrilles avec une brosse à dents propre. Poursuivez en brossant les semelles avec une pâte faite de bicarbonate de soude et d’eau en parts égales. Entre-temps, démarrez un cycle délicat à l’eau froide dans votre machine à laver jusqu’à ce qu’elle soit à moitié pleine, et ajoutez la moitié de votre dose habituelle de détergent. Mettez-y vos espadrilles lorsque la cuve est remplie aux trois quarts (ne s’applique pas pour la laveuse frontale). Séchez-les à l’air libre pour éviter qu’elles ne refoulent dans la sécheuse.

6 / 10

KristinaS38/Shutterstock

Souliers de course

Éliminez la saleté avec une brosse à dents. Nettoyez cette dernière en la trempant dans de l’eau et un peu de savon à lessive. Appliquez sur les parties en tissu, en mailles et en caoutchouc et évitez absolument le cuir et le caoutchouc-mousse. Prenez une éponge humide pour nettoyer les résidus de savon. Prétraitez les taches sur les lacets avec du savon à lessive et mettez-les dans un sac pour vêtements délicats dans la machine. Nettoyez les trous à lacets avant de relacer vos souliers.

Assurez-vous de connaitre ces 7 signes que vos chaussures de sport sont mauvaises pour vos pieds.