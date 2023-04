13 habitudes financières de gens qui ne sont pas endettés

RICHVINTAGE/GETTY IMAGES

Fixez-vous des objectifs

Avoir un plan, c’est avoir un but. «Les Américains dont les finances sont saines ont, la plupart du temps, des objectifs financiers clairs et font ce qu’il faut pour les atteindre, explique Yoni Dayan, rédacteur en chef de Money Under 30. Si vous savez pourquoi vous épargnez, le comment viendra beaucoup plus naturellement.» Pas certain de savoir par où commencer? Voici comment faire un budget réaliste et s’y tenir!