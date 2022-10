Oublier ses clés dans la voiture: que faut-il faire?

Shutterstock

Chaque année, des millions de conducteurs verrouillent accidentellement leurs clés à l’intérieur de leur voiture, et voici que c’est votre tour! Les derniers modèles préviennent mieux cet oubli, mais si vos clés sont dans le porte-gobelet d’une voiture verrouillée, les astuces suivantes pourraient vous tirer d’affaire.

Avant d’envoyer un signal de détresse, apprenez à déverrouiller la portière sans vos clés avec ces méthodes faciles (et bon marché!)

Que faire si je verrouille mes clés dans la voiture?

«Rassurez-vous, il devient de plus en plus rare de vivre cette situation avec la plupart des clés à transpondeur», dit Mark Takahashi, rédacteur senior à la ressource en ligne Edmunds. Brian Moody, rédacteur en chef d’Autotrader, le confirme: «Enfermer ses clés dans l’auto appartient au passé.» Il ajoute que si cela vous arrive, la meilleure chose à faire est d’appeler un serrurier, un service d’assistance routière ou la police, selon l’urgence.

La police vous aidera-t-elle gratuitement?

Dans un cas d’urgence extrême, comme un enfant enfermé dans la voiture, composez immédiatement le 911, et donnez la marque, le modèle du véhicule et votre position. «Les services d’urgence, comme la police ou les pompiers, arriveront avant le serrurier ou l’assistance routière. La police brise souvent la fenêtre, ou emploie un mince dispositif métallique pour déverrouiller la portière», précise Brian Moody. Et bien que ce service ne soit pas facturé, il ne faudrait les appeler qu’en cas d’urgence, en sachant que vous devrez faire réparer la fenêtre cassée. Voici comment vous préparer pour chaque type d’urgence routière courante, de façon à éviter de faire appel à la police.

CAA déverrouillera-t-il votre véhicule?

En plus d’être disponibles 24 h sur 24, la CAA offre à ses membres un service de déverrouillage de portière, selon le type d’abonnement. Si vous vous trouvez dans cette situation, appelez CAA et donnez votre position, ainsi que la marque et le modèle de votre véhicule et votre numéro de membre.

Comment déverrouiller votre voiture avec les clés à l’intérieur?

Vous voulez éviter un appel coûteux à un serrurier, ou à un professionnel de l’assistance routière? Il existe heureusement plusieurs astuces moins onéreuses pour le faire, à condition d’être patient et de savoir utiliser des outils. Voici comment retirer vos clés d’une voiture verrouillée sans l’aide d’un serrurier.

Comment déverrouiller une voiture avec un cellulaire?

Le nombre croissant d’applications de voiture pour votre cellulaire permet de la déverrouiller sans fracasser votre compte de banque ni votre vitre. De nombreux véhicules récents offrent des applications Apple et Android gratuites pour le contrôle sans clé. Elles transforment les cellulaires en deuxième clé électronique, pour verrouiller ou déverrouiller et même démarrer à distance. «Il faut avoir associé votre clé de voiture à l’application, avant de vous trouver en fâcheuse position à l’extérieur de l’auto», explique Mark Takahashi. Avec les nouveaux modèles de Hyundai, GM/Chevrolet, Nissan, Toyota, Subaru, Ford ou Honda, installez l’application du fabricant en prévision de votre prochain oubli de clés dans le véhicule. Voici d’autres caractéristiques cachées de votre voiture dont vous ne soupçonnez peut-être pas l’existence.

Comment déverrouiller une voiture avec un lacet de soulier?

Voici une bonne astuce: si vous possédez une voiture plus ancienne avec serrures manuelles, et que vous portez des chaussures à lacets, vous pourriez possiblement vous passer d’assistance routière. Faites simplement un nœud coulant au milieu du lacet, pour réaliser une boucle de la taille de votre index. Puis, en tenant le lacet à deux mains, passez-le dans un mouvement de va-et-vient, comme si vous passiez un fil dentaire dans le haut du coin droit de la portière du conducteur. Cela déplacera le nœud coulant plus bas sur la fenêtre, et vers la serrure de la portière.

Manœuvrez délicatement la boucle au niveau du piton de la serrure, puis tirez sur les extrémités de la corde pour serrer la boucle. Quand vous avez une prise solide autour de la serrure, tirez doucement pour déverrouiller la portière. Et hop! Vous y êtes! Vous pouvez aussi utiliser un bout de ficelle plutôt qu’un lacet.

Comment déverrouiller une voiture avec un cintre?

La méthode du cintre est un classique; vous l’avez probablement vue dans les films. Tout comme l’astuce du lacet, cette méthode ne fonctionne qu’avec les véhicules plus anciens équipés de serrures manuelles. Vous n’avez besoin que d’un cintre en fil de fer, et d’une pince. «Utilisez la pince pour rectifier le cintre, de façon à avoir une extrémité en forme de crochet et l’autre, droite», explique Laura Gonzales, responsable du marketing chez Audi Bellevue. «Il faut glisser le cintre entre le bas de la fenêtre et le coupe-froid. Une fois le crochet sous la fenêtre, allez à la pêche pour accrocher le bras de commande. Lorsque vous l’avez trouvé, tirez avec le crochet, et la porte s’ouvrira.»

Comment déverrouiller une voiture avec une épingle à cheveux?

Pour les conducteurs munis simplement d’épingles à cheveux et de temps, pourquoi ne pas essayer cette astuce à l’ancienne sur une serrure de voiture manuelle? Pliez la première broche à un angle de 90 degrés, et écartez la deuxième en pliant légèrement sa pointe. Placez le côté plié de la première dans la serrure, et insérez la deuxième directement dans la serrure. Tout en maintenant la première immobile, bougez la seconde à l’intérieur de la serrure jusqu’à ce que celle-ci s’ouvre. Ceci pourrait endommager votre voiture si c’est mal exécuté. En cas d’incertitude, faites appel à des professionnels et trouvez de l’aide.

Comment déverrouiller une voiture avec un outil de coin?

Pour déverrouiller une voiture sans clé comme un pro, investissez dans une trousse à outils automobile avec une cale de fenêtre incurvée ou gonflable. «Sachez cependant que l’emploi d’une cale peut être compliqué», prévient Bill Evans, directeur de J&E Auto Body à Clark (New Jersey). Commencez par tirer le haut du cadre de la porte avec un levier, et insérez-y le coin pour maintenir le cadre de la porte entrouvert. Ensuite, à l’aide d’une longue tige fine (un cintre, par exemple), appuyez sur le bouton de déverrouillage.

Il y a cependant un hic. «Même les gens expérimentés rayeront la peinture ou déchireront le coupe-froid, pendant ce processus, selon Bill Evans. Il vaudrait peut-être mieux faire appel à un atelier de carrosserie pour réaligner le haut du cadre de la porte, puisqu’il peut rester écarté de la carrosserie après l’utilisation de la cale.» Assurez-vous que les coûts de réparation en valent la peine, avant d’utiliser une cale pour vous sortir de ce piège.

Que faire pour ne plus emprisonner vos clés

Les conducteurs qui oublient régulièrement leurs clés dans leur voiture peuvent prendre certaines précautions pour économiser temps, argent et tracas futurs. Mark Takahashi conseille de télécharger l’application du constructeur du véhicule, et Brian Moody d’obtenir un plan d’assistance routière.

Vous pouvez aussi garder une clé de rechange dans un endroit pratique, comme dans un petit coffre-fort magnétique sous le véhicule. Certains placent leur deuxième clé dans des lieux faciles à trouver sur leur voiture, ce qui pourrait la transformer en cible de choix pour les voleurs. Un coffre à clés magnétique protège bien votre clé, avec un code secret que vous seul connaissez.

