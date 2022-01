GRACE LUXTON/SÉLECTION.CA

En raison du confinement et du télétravail, on porte souvent le même type de vêtements en on délaisse la garde-robe débordante au profit d’une plus petite quantité de vêtements. Et ça tombe bien, car la tendance est au minimalisme. C’est ici qu’entre en scène la garde-robe minimaliste qui comporte un nombre déterminé de pièces de vêtement. Chaque pièce est assortie avec les autres, ce qui facilite les agencements. Voici le b-a ba de la garde-robe minimaliste et comment vous y prendre pour en créer une.

Qu’est-ce qu’une garde-robe minimaliste?

Une garde-robe minimaliste est un type de garde-robe que vous organisez dans le but de faciliter l’agencement de tenues. Une garde-robe minimaliste

est une collection organisée de pièces de vêtement (normalement moins de 40), choisies stratégiquement pour créer facilement une diversité de styles. Selon Dina Scherer, styliste vestimentaire et propriétaire de Modnitsa Styling, une garde-robe minimaliste «fait office de garde-robe dans une garde-robe», où tout est assorti afin de permettre un nombre exponentiel de choix de tenues à partir de seulement quelques morceaux de base.

Quels sont les avantages d’une garde-robe minimaliste?

Réduire la taille de votre garde-robe signifie non seulement que vous économisez en achetant moins de vêtements, mais ça élimine aussi LA question à savoir ce que vous allez porter le matin, indique Dina Scherer. Parce que vous savez déjà que toutes vos pièces de vêtement vont bien ensemble, c’est facile de créer une tenue, ce qui vous évite de vous sentir dépassée par la quantité de vêtements que vous possédez. «Une garde-robe minimaliste vous force à adopter cette formule parce qu’il y a moins d’options et que chaque morceau est justifié», ajoute-t-elle. Elle vous aide également à désencombrer votre espace puisque l’objectif de la garde-robe minimaliste est de garder et de maximiser les vêtements que vous portez beaucoup et de vous débarrasser de ceux que vous portez peu.

Doit-on essayer de créer une garde-robe minimaliste?

Certaines personnes et certains styles vestimentaires se prêtent mieux que d’autres à une garde-robe minimaliste. «Un système de garde-robe capsule convient mieux aux garde-robes minimalistes ou aux sections de garde-robe de saison, mais ça peut limiter quelque peu quelqu’un qui aime différents styles, explique Dina Scherer. Alors qu’une garde-robe minimaliste s’avère idéale pour les pièces classiques et les tons neutres, elle peut sembler un peu restrictive si vous avez tendance à porter des vêtements plus originaux, à motifs ou colorés.» Elle ajoute que les styles classiques ou sport se prêtent bien à une garde-robe minimaliste puisqu’ils gravitent déjà autour de couleurs neutres et plutôt unies. Ça ne veut cependant pas dire que vous ne pouvez pas essayer; ce sera peut-être juste un peu plus compliqué lorsque vous trierez vos vêtements afin de créer votre garde-robe minimaliste.

«Les avantages d’une garde-robe minimaliste consistent à réduire la taille de votre garde-robe, à éliminer le fouillis et à vous concentrer sur les pièces que vous portez vraiment. Ça signifie que vous valoriserez davantage vos vêtements tout en diversifiant vos looks grâce à différentes combinaisons et tenues.»

Comment créer votre garde-robe minimaliste

Lorsque vient le temps de trier les pièces que vous voulez ou non garder afin de créer une garde-robe minimaliste, commencez par choisir un thème. Il est beaucoup plus facile de commencer à réduire la taille de votre garde-robe lorsque vous savez dans quelle direction aller. Ce «thème» pourrait être une occasion, un style de vêtements (pour le travail ou les vacances), ou une saison comme le printemps ou l’automne.

À partir de là, vous pourrez commencer à choisir les pièces qui feront partie de votre garde-robe. Commencez d’abord par les pièces principales – pantalons, jeans, vestes, robes, jupes – puis allez-y avec les pièces dites complémentaires comme les hauts, les tee-shirts, les accessoires, les chaussures et les bijoux.

Allez-y graduellement si vous aimez l’idée d’une garde-robe minimaliste mais que vous n’êtes pas tout à fait prête à vous débarrasser des autres pièces, explique Dina Scherer. Vous pouvez créer deux ou trois «capsules» pour différentes occasions, par exemple une pour le travail et une autre pour les week-ends, et réserver une autre section de votre garde-robe aux vêtements qui ne cadrent pas dans l’une de ces capsules, dit-elle. «Intégrez les autres vêtements dans les capsules créées. Vous réduirez ainsi le nombre de vêtements que vous avez car cela vous permettra de voir lesquels vous ne portez pas et ceux dont vous avez très souvent besoin.»

Combien devriez-vous dépenser pour votre garde-robe minimaliste?

«Le budget à consacrer à une garde-robe minimaliste dépend vraiment de la taille à laquelle vous voulez réduire votre garde-robe, affirme Dina Scherer. Si votre budget est limité, vous pouvez vous créer une formidable garde-robe minimaliste en achetant vos vêtements chez des détaillants à prix d’aubaine. Si votre budget vous le permet, par contre, je recommande d’investir dans des pièces de meilleure qualité qui vont durer plus longtemps.»

Liste d’articles de la garde-robe minimaliste

Selon Dina Scherer, une garde-robe minimaliste ne devrait pas compter plus de

40 articles. Voici ses conseils sur comment vous y prendre pour organiser chaque partie essentielle d’une telle garde-robe. (Vous pouvez également jeter un coup d’œil sur cet exemple donné par Dina Scherer et acheter les articles qui s’en inspirent.)

1. Les pièces principales

«Les pièces les plus importantes de toute garde-robe minimaliste sont celles qui préparent le terrain pour créer des tenues: les robes, les pantalons et les jupes. Puisque ces pièces seront les plus portées, vous voudrez vous assurer qu’elles bien coupées et assez polyvalentes pour s’agencer avec différents hauts colorés, bijoux, chaussures et accessoires. Les couleurs basiques ou neutres sont les plus appropriées pour ces pièces puisqu’elles s’avèrent souvent plus faciles à agencer, ce qui vous permettra d’en tirer davantage profit. Vous voudrez vous assurer que vos pièces principales sont assez polyvalentes pour s’agencer avec toutes les pièces complémentaires, et ce, que ce soit par la couleur, le style ou l’ajustement.»

2. Les pièces complémentaires

Les accessoires et les chaussures peuvent facilement redonner vie à vos vêtements de base. «Le même ensemble porté avec des chaussures plates, des talons hauts ou des mocassins vous donnera l’impression d’avoir trois styles différents, déclare Dina Scherer. Ajoutez à cela d’autres petits accessoires et votre look en sera complètement changé.» Gardez au moins un ou deux colliers et quelques écharpes dans votre inventaire pour faire changement, suggère-t-elle.

3. L’espace physique

Évidemment, vous aurez besoin d’un espace physique pour créer votre garde-robe minimaliste! Lorsque vous serez prête à passer à l’action, il y a plein de commerces où vous pouvez acheter un espace de rangement abordable – et différentes options en fonction de votre budget. Même si l’on parle d’une «garde-robe» minimaliste, une armoire à vêtements relativement simple pourra très bien faire l’affaire.

