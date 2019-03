Rénovation et bricolage

30 astuces pour rénover sa salle de bain à petit prix

Donner un nouveau look à votre salle de bain, une apparence plus vivante et gaie, en réaménageant son espace judicieusement. Voici des trucs simples qui vous permettront de maximiser l’espace de votre salle de bain et de dynamiser son look.

1 / 30 Un nouveau look pour une salle de bain réaménagée à petit prix Si vous en faites vous-même de la conception et êtes prêt à investir un peu de sueur, vous pouvez donner à votre salle de bain un rajeunissement intéressant. Malgré qu’elle soit l’une des plus petites pièces de votre maison, la salle de bain joue un rôle capital dans le sentiment de confort que vous ressentez à l’égard de votre maison. Si la pièce doit avant tout être pratique, on l’utilise également comme un lieu de détente, dans lequel on aime passer du temps en intimité ou pour évacuer le stress accumulé tout au long de la journée! On doit ainsi lui accorder une attention toute particulière lors de son aménagement, sa décoration et sa rénovation. Consultez ces conseils de plombiers avant de commencer vos rénovations.

2 / 30 Réaménagez votre salle de bain tout en respectant votre budget Vous pouvez réaménager et rénover votre salle de bains à petit prix et ce, souvent avec des matériaux pris dans des centres de rénovation. Saviez-vous que l’Institut Canadien des Évaluateurs estime le retour sur investissement d’une rénovation de salle de bain de 75 à 100% ? Cela signifie que vous devriez récupérer plus du trois quarts de la somme investie lors de la revente de votre maison. Vous pourriez envisager de faire ces améliorations pour doubler la valeur de votre maison. Pour cet article, nous avons travaillé avec l’extraordinaire conseillère en aménagement de cuisines et de salles de bain, Lori Jo Krengel. Les pages suivantes présentent des astuces pour réaménager de manière originale votre salle de bain ainsi que quelques conseils de Lori Jo, une décoratrice de cuisines et de salles de bains diplômée et est présidente de Kitchens by Krengel, une firme de design primée de Saint-Paul.