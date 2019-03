24 idées de recyclage maison

Voulez-vous empêcher vos bottes d’hiver de prendre de mauvais plis durant l’été ? Introduisez une bouteille de un litre de boisson gazeuse, vide et propre, dans chaque botte. Pour lui donner plus de volume et de moëlleux, enfilez sur chaque bouteille quelques vieilles chaussettes ou entourez-la de serviettes.

11 / 24

kao / Shutterstock/Shutterstock

Entreposer vos peintures dans des bouteilles de plastique

Pourquoi conserver vos restes de peinture dans des boîtes rouillées et ébréchées quand vous pourriez les garder dans des bouteilles de plastique propres et en bon état ? Prenez un entonnoir pour verser la peinture dans une bouteille à eau ou une boîte à lait propre et sèche et ajoutez quelques billes pour pouvoir plus facilement mélanger la peinture avant de vous en servir. Posez sur chaque bouteille un morceau de ruban cache sur lequel vous noterez le nom du fabricant, celui de la couleur et la date où le bidon a été ouvert.

Si le pot est encore plein, entreposez-le à l’envers pour mieux conserver la peinture. Voici 7 choses à toujours ranger à l’envers.