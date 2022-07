11 plantes colorées pour décorer son bureau

Parmi leurs nombreux avantages, les plantes servent aussi à ajouter une touche de gaieté et de couleur à un bureau. Si votre espace de travail vous semble un peu fade, voici nos suggestions de plantes colorées pour votre bureau.

Les plantes colorées, la nouvelle tendance

Les plantes d’intérieur consistent à la fois en une solution simple et peu coûteuse pour ajouter un peu de bonheur dans votre maison. Bien que les plantes vertes soient populaires, il serait peut-être temps de créer un changement avec des couleurs plus atypiques.

De plus, les couleurs auraient des bienfaits psychologiques. En effet, le vert signifie le calme, alors que l’orange, le rose et le jaune représentent la créativité et le bonheur. Le fait de connaître la signification des couleurs pourra vous aider à trouver les meilleures plantes pour votre bureau.

