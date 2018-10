Trucs cuisine

Les aliments à ne jamais mettre dans le réfrigérateur

Mettre les aliments au réfrigérateur est un réflexe naturel pour la plupart d’entre nous. Or, certains fruits et légumes restent plus frais en les laissant sur le comptoir de la cuisine. Découvrez les aliments qui se conservent mieux à température de la pièce.

1 / 20 LUDHI85/ISTOCK Conservez les melons entiers à la température pièce plutôt qu’au réfrigérateur Mettre un melon entier dans le frigo pourrait diminuer sa teneur en antioxydants de moitié. Une étude menée par le département d’agriculture du gouvernement américain a révélé que les melons d’eau laissés à la température de la pièce développent presque le double de nutriments, dont le bêta-carotène, qui contribue à une peau et une vision en santé. La fraicheur de l’environnement dans un frigo empêche la croissance des antioxydants qui prend place après la récolte. Une fois le melon coupé, il est cependant préférable de le conserver au réfrigérateur pour empêcher la prolifération de bactéries. À l’inverse, adoptez ces 12 trucs pour garder vos fruits et légumes frais plus longtemps.

2 / 20 BENSTEVENS/ISTOCK Conservez le basilic sur le comptoir Lorsque cette plante tropicale est conservée sous les 4 degrés Celsius, la température moyenne d’un réfrigérateur, elle devient noire plus rapidement. Il est donc préférable de conserver le basilic sur le comptoir de la cuisine, à un endroit sombre, en mettant les tiges de la plante dans l’eau. Pour une conservation maximale, placez un sac de plastique sur les feuilles pour lui permettre de respirer et de demeurer humide. Les fines herbes ne servent pas qu’à embellir vos plats. Découvrez leurs propriétés bienfaitrices.