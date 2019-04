Laveuse et sécheuse: 14 gestes qui réduisent leur espérance de vie

11 / 14

Africa Studio/Shutterstock

Sortez vos vêtements de là immédiatement

Un des gros soucis de votre laveuse est l’accumulation de moisissures, qui peuvent entraîner une mauvaise odeur qui colle à votre électroménager, et qui réduit son espérance de vie. Dès que votre brassée est terminée, retirez vos vêtements de la laveuse et laissez la porte ouverte, afin d’aérer et laisser sécher l’intérieur.

Utilisez ces astuces pour faire durer plus longtemps vos vêtements préférés.