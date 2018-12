11 signes qu’il est temps de faire le ménage dans vos affaires

Ne gardez pas des choses « juste au cas où… ». Voici comment déterminer s’il est temps de faire du vide dans vos armoires.

Bien que votre garde-robe soit pleine, vous ne portez probablement jamais tout et n’avez pas assez de journées dans l’année pour y parvenir. Pour faire un bilan précis de ce que vous mettez vraiment, accrochez vos cintres à l’envers (de sorte que l’ouverture de leur crochet soit tournée vers vous). Vous les raccrocherez dans le bon sens seulement après avoir porté le vêtement. À la fin de la saison, repérez les cintres qui sont encore à l’envers et songez à vous départir de ces vêtements.

3 / 11

iStock/skynesher

Vous utilisez rarement tous vos produits de maquillage

Soyez réaliste au sujet de vos soins de beauté. Si vous ne portez qu’un mascara et un fond de teint durant la journée, c’est que cela vous suffit. Regroupez ce que vous utilisez au quotidien dans un endroit précis. Et faites le tri parmi les produits qui restent. S’il vous arrive rarement de mettre du fard à paupières, gardez par exemple une palette de couleurs naturelles et quelques nuances plus foncées pour les jours où vous voulez vous créer un beau regard charbonneux. Et débarrassez-vous sans regret des fards que vous utilisez presque jamais.

Assurez-vous de connaitre la durée de vie de vos produits de maquillage.