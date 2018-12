20 résolutions écologiques pour la nouvelle année!

Remplir son réservoir de lave-glace sans acheter de bidon est maintenant possible grâce aux stations Lave-glace qui offrent le produit à partir d’une pompe. Plus besoin de bidon. Saviez-vous qu’au Québec, c’est plus de 22 millions de bidons qui sont en circulation chaque année?

15 / 20

PORNPIPAT CHAROENTHAI/Shutterstock

Je fais un potager

Faire pousser quelques fruits et légumes me permet de consommer des produits frais et goûteux tout en respectant la nature. Je prends des engagements comme utiliser l’eau de pluie pour arroser mes plants et refuser l’ajout d’engrais et de produits néfastes. En attendant le retour de la belle saison, je me prépare en me documentant. Je lis les meilleurs conseils pour réussir mon potager et les trucs pour les jardiniers débutants.