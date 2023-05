Conseils pour un déménagement sans tracas

Airbnb

Protéger les objets de valeur

Les objets de valeur et les bijoux devraient être mis de côté et transportés avec vous lors du déménagement. La même chose est recommandée pour les papiers importants et les actes notariés. Vous serez ainsi assuré de ne rien perdre et de tout avoir en main s’il arrivait quelque chose d’urgent. Cela vous protègera aussi contre le vol.

Si vous êtes mélomanes, il est préférable de réquisitionner les services de déménageurs spécialisés pour déplacer piano, orgue et autres clavecins.

Déblayer!

Déménager sur un coup de tête peut parfois être synonyme de mal de crâne. Occupez-vous votre logement depuis plusieurs années? Vérifiez si vous souhaitez emporter tous vos meubles et biens. Les déménageurs vous seront reconnaissants de ne pas avoir attendu au dernier instant pour faire le tri.

Propre et net

La dernière boîte que vous déposez dans le camion doit contenir du papier de toilette et des produits nettoyants. À votre arrivée dans votre nouveau nid, vous pourrez rapidement vous mettre au récurage de la salle de bains et au grand nettoyage!

Faire une réclamation

Si, malgré toutes les bonnes précautions, des biens ont été endommagés lors du déménagement, pas de panique! Pour faire une réclamation d’assurance, vous devrez notamment fournir une liste des objets abîmés avec le modèle, une preuve d’achat et le prix payé.

Changement d’adresse

Pensez à aviser vos différents fournisseurs de services de votre nouvelle adresse afin que vos branchements se fassent dans les temps.

Jetez un œil à la liste des organismes et des entreprises à aviser de votre changement d’adresse, pour ne rien oublier.

