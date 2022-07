Rollatini d’aubergines

Éplucher et trancher l’aubergine dans le sens de la longueur, en 15 tranches de 1/8 pouce chaque. Déposer dans une passoire et saupoudrer de sel. Mettre de côté et laisser reposer 30 minutes.

Pendant ce temps, préparer la sauce. Dans une grande casserole, faire sauter les oignons dans de l’huile. Ajouter l’ail et faire cuire 1 minute de plus. Incorporer le reste des ingrédients pour la sauce. Porter à ébullition. Réduire le feu et laisser mijoter, à découvert, en remuant fréquemment, soit 20 à 25 minutes. Rincer et égoutter les aubergines.

Dans un grand bol, mélanger tous les ingrédients de la farce; mettre de côté.

Casser les œufs dans un bol peu profond. Puis, dans un autre bol, mélanger la chapelure, ½ tasse de fromage parmesan, l’ail, le persil, le sel et le poivre. Passer l’aubergine dans les œufs, puis dans le mélange de chapelure.

Dans une grande poêle, faire chauffer l’huile et y faire frire les tranches d’aubergine en séries jusqu’à ce qu’elles soient dorées (environs 2 à 3 minutes de chaque côté). Égoutter avec papiers essuie-tout.