Déjeuner du campeur

Dans une grosse poêle d’environ 30 cm de profondeur, faire fondre le beurre. Ajouter les pommes de terre, les oignons et les poivrons verts. Cuire, à découvert, à température moyenne jusqu’à ce que les pommes de terre soient légèrement dorées, soit 15 à 20 minutes, en tournant le mélange 1 fois.

Tasser le mélange de pommes de terre sur le côté de la poêle, puis verser les œufs au centre. Cuire et mélanger à température moyenne jusqu’à ce que les œufs soient prêts. Saupoudrer de sel et de poivre. Réduire la température; incorporer les œufs dans le mélange de pommes de terre. Garnir de fromage; couvrir et cuire jusqu’à ce que le fromage soit fondu, soit 1 à 2 minutes.