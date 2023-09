Poulet grillé au guacamole et aux tomates cerises

Dans un bol, écraser les avocats jusqu’à ce que la texture soit lisse. Incorporer le jus de lime et ½ c. à thé de sel. Laisser de côté 10 minutes pour permettre aux saveurs de se mélanger. Ajuster l’assaisonnement avec du jus de lime et du sel supplémentaire si désiré. Garnir de poulet et de tomates.