Salade de maïs au pesto et aux crevettes

Dans une casserole d'eau bouillante, faire cuire le maïs jusqu'à ce qu'il soit tendre (environ 5 minutes). Égoutter, puis laisser refroidir légèrement. Entre-temps, dans un robot culinaire, mixer le basilic, l'huile et 1/4 c. à thé de sel jusqu'à ce que le tout soit homogène.

Couper le maïs de l'épi et le placer dans un bol. Incorporer les tomates, le poivre et le reste du sel. Ajouter l'avocat et 2 c. à soupe du mélange de basilic. Mélanger délicatement pour combiner tous les ingrédients.