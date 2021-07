Poulet au citron avec orzo

Dans un bol, mélanger la farine et la poudre d’ail. Couper le poulet en morceaux d’un pouce et demi; attendrir les morceaux de poulet avec un maillet. Saupoudrez ½ c. à thé de sel et de poivre sur le poulet. Tremper les morceaux des deux côtés dans le mélange de farine pour les enrober d’une fine couche; secouer pour en enlever l’excès.