22 recettes irrésistibles pour savourer les petits fruits tout au long de l’été

Préparez ce dessert à l’avance et conservez-le dans des pots de 500 ml jusqu’au moment de le servir. Utilisez du xérès sec, du cream sherry ou du limoncello. On peut aisément doubler les ingrédients de la recette.

8 / 22

Shutterstock

Dessert glacé aux framboises

La framboise est l’un des fruits les plus faibles en calories et un choix idéal pour un dessert léger, rafraîchissant et désaltérant.

Obtenir la recette