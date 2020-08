Recette de tarte aux petits fruits

Dans une grande casserole, fouetter le sucre, la fécule de maïs, le sel, l'eau et la cannelle jusqu'à ce que le mélange ait une consistance lisse; ajoutez les bleuets. Porter à ébullition et cuire en remuant pendant 2 minutes ou jusqu'à épaississement du liquide. Refroidir légèrement.

Préchauffer le four à 400°F. Incorporer délicatement les framboises, les fraises, les mûres et le jus de citron au mélange de bleuets. Sur une surface légèrement farinée, abaisser la plus grande portion de pâte en un cercle de 1/8 po d'épaisseur. Transférer dans un assiette à tarte de 9 po. Couper la pâte à 1/2 po au-delà du bord de l'assiette. Ajouter la garniture; parsemer de petits morceaux de beurre.