Tartelettes à la rhubarbe et aux fraises

Dans une grande casserole, mélanger les fraises, la rhubarbe, le sucre, le zeste d'orange, la vanille, le sel, la cannelle, le tapioca; porter à ébullition. Réduire la température, couvrir et laisser mijoter jusqu'à ce que les fraises soient tendres (15 à 20 minutes) en remuant de temps en temps. Transférer dans un grand bol, couvrir et réfrigérer toute la nuit.

Sur une surface légèrement farinée, abaisser la moitié de la pâte pour faire un cercle de 18 pouces. Coupez 12 cercles avec un emporte-pièce à biscuits de 4 pouces. Presser la croûte sur les côtés inférieur et supérieur des moules à muffins non graissés. Coupez 6 autres cercles avec la croûte restante. Verser le mélange de fraises dans des moules à muffins.

Cuire jusqu'à ce que la garniture soit bouillante et que la pâte soit dorée (de 12 à 15 minutes). Sortir du four et laisser refroidir 5 minutes dans les moules. Retirer les tartelettes des moules et laisser refroidir sur une grille.