Le meilleur shortcake aux fraises.

Préchauffer le four à 400°F. Fouetter ensemble la farine, 4 cuillères à soupe de sucre, la poudre à pâte, le bicarbonate et le sel. Couper le beurre dans la farine jusqu'à consistance gros sel. Ajouter le babeurre; remuer juste assez pour mélanger (ne pas trop mélanger).

À l’aide d’une tasse à mesure de 75ml, déposer la pâte sur une plaque à pâtisserie non graissée en espaçant les gâteaux à 2po d'intervalle.

Badigeonner de 2 cuillères à soupe de crème épaisse et saupoudrer de 1 cuillère à soupe du sucre restant.

Cuire au four jusqu'à ce qu'ils soient dorés, de 18 à 20 minutes. Retirer du four et laisser refroidir complètement sur une grille.