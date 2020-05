La voiture la plus populaire de l’année de votre naissance

ALLANW/SHUTTERTSOCK

1954 à 1955: Chevrolet Bel-Air

En 1954, les voitures américaines sont plus abordables, plus sûres et plus faciles à conduire. La direction assistée et la transmission automatique sont présentes dans plus de 50% des nouveaux modèles.

La même année, GM introduit sa nouvelle invention, l’«Autronic-Eye». Celle-ci atténue automatiquement les feux de route lorsqu’une voiture s’approche, puis les rallume lorsque la voiture est passée (ce qui n’est même pas un standard automobile à ce jour!).

En 1954 et 1955, les automobiles les plus emblématiques sont désormais proposées avec des freins électriques, un siège avant à deux réglages électriques et des vitres avant électriques. La Chevrolet Bel-Air est également disponible dans la superbe couleur écume de mer!

Le tapis intérieur, une calandre — la grille avant — inspirée de Ferrari, un moteur V8 et une transmission automatique à deux vitesses contribuent également à faire de la «Hot One» de Chevrolet une voiture populaire au milieu des années 1950.

