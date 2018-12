13 habitudes qui réduisent la durée de vie d’une voiture

« Celui-ci est pour ceux et celles qui conduisent toujours une voiture à transmission manuelle. Ne laissez pas votre main sur le levier de vitesse! Cela peut sembler être un geste naturel, mais ce faisant vous usez prématurément les composantes de votre transmission. » —Matt Smith

« Vous faites peut-être fréquemment le maintien de votre véhicule, mais vous utilisez des pièces ou des liquides de faible qualité. Un changement d’huile fréquent exige d’utiliser un produit avec la bonne viscosité; pas le liquide le moins cher que l’on peut trouver dans n’importe quel magasin bas de gamme. Les bougies d’allumage doivent chauffer à la bonne température. Les filtres à essence et à air doivent être de marque reconnue, équivalente aux pièces d’origine ou mieux. » —Richard Reina

Utiliser des pièces et liquides incorrects ou en solde

9 / 13

ajlatan/Shutterstock

Éviter de faire un changement d’huile fréquent

« Changer l’huile plus souvent que recommandé éloigne les matériaux corrosifs de votre moteur et vous aide à garder le véhicule sur la route plus longtemps. Ceci est particulièrement vrai si vous vous déplacez fréquemment en ville. » —David Ambrogio