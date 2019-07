10 choses que vous devez savoir sur la voiture électrique

L’Allemagne, la Corée du Sud et le Japon se situent dans la moyenne, alors que la Russie et les États-Unis figurent légèrement au-dessus. La Chine et l’Inde présentent les «bouquets électriques» les plus fortement carbonisés.

À l’autre extrémité du point d’équivalence, on retrouve la Tesla Model S (75D) après 180 507km – soit quatre fois et demie le tour de la terre.

La province la plus généreuse est…

Le Québec est la province canadienne qui favorise le plus l’achat d’un véhicule électrique. Son rabais atteint 8000$, auxquels s’ajoutent, depuis le 1er mai dernier, les 5000$ du fédéral.

En comparaison, la Colombie-Britannique n’offre que 3000$ et l’Ontario, plus rien du tout. La liste des véhicules admissibles aux subventions du Québec recense 58 modèles et versions d’électriques et d’hybrides rechargeables, mais aussi une voiture à l’hydrogène (la Toyota Mirai), ainsi que des scooters et des motos électriques (rabais de 500$ à 2000$).

