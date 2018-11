26 conseils pour prolonger la durée de vie de votre voiture

22 / 26

romarti / Shutterstock

Changez l’huile fréquemment

Votre père savait que des vidanges d’huile fréquentes étaient essentielles au bon fonctionnement de sa Buick. Et bien que les manuels du constructeur recommandent aujourd’hui des intervalles de plus en plus longs entre les vidanges d’huile, le fait demeure : les vidanges fréquentes nettoient le moteur des saletés abrasives et des particules métalliques, ce qui prolonge sa durée de vie.

La plupart des manuels du propriétaire recommandent d’effectuer des changements d’huile plus fréquents quand on conduit dans des «conditions difficiles». Suivez ces recommandations pour optimiser la durée de vie de votre moteur, surtout si vous conduisez régulièrement dans des conditions où il vous faut vous arrêter et repartir fréquemment.

Voici comment changer vous-même l’huile de la voiture pour économiser.