Trucs maison pour l’entretien de la voiture

Harry Huber/Shutterstock

Les fissures et les éclats de verre

Vous roulez à vive allure sur l'autoroute lorsqu'un caillou, projeté d'un camion, frappe le pare-brise de plein fouet. Voilà de quoi rendre votre journée désastreuse. Pas forcément. Les fissures ou les éclats de verre sont faciles à réparer. Tout d'abord, assurez-vous d'empêcher la poussière, la boue ou d'autres sortes de saleté de pénétrer dans la fissure (ou le trou), car cela pourrait nuire à sa réparation. Pour ce faire, arrêtez le véhicule et couvrez la partie endommagée d'un ruban adhésif, laissez ainsi jusqu'au jour de la réparation. Pensez à réparer votre pare-brise le plus tôt possible, car la météo ainsi que les vibrations causées par la conduite peuvent aggraver le problème. Ensuite, passez chez un détaillant de pièces d'auto et procurez-vous une trousse de réparation conçue pour les pare-brises (ces trousses contiennent de l'époxyde de résine claire). Il ne vous reste plus qu'à suivre le mode d'emploi.

Assurez-vous de connaître et d'éviter les choses que les mécaniciens ne feraient jamais à leur voiture!