14 objets très utiles à garder dans votre voiture

14 / 14

Shutterstock

Et finalement, votre petit kit beauté

Quand un coup d’œil dans le rétroviseur révèle une petite urgence beauté, vous serez bien heureuse de trouver dans la boîte à gants une petite trousse contenant quelques produits de base. Cette «trousse d’urgence» vous servira également si vous devez assister à une rencontre de dernière minute ou si vous devez vous rendre à une soirée que vous n’aviez pas prévue.

Vous aimerez aussi :

Voiture : 5 astuces mieux affronter l’hiver

Acheter des pneus d’auto: 10 trucs et conseils

Préparer sa voiture pour l’hiver : la lubrification

Tiré de rd.com : Keep These 14 Things in Your Car and You’ll Be Insanely More Productive