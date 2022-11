Voiture qui ne démarre pas: 15 causes possibles

Quoi de plus exaspérant qu’une voiture qui ne démarre pas le matin? Voici 15 façons d’expliquer la chose et des solutions pour régler le problème.

Le super balado qui a capté toute votre attention en revenant à la maison vous a peut-être distrait: vous n'avez pas regardé le niveau de votre jauge d'essence. C'est la première chose qu'il faut vérifier quand votre voiture ne démarre pas. Dans ce cas-ci, votre oubli peut être embarrassant, mais il sera facile à corriger et à peu de frais.

Vos brides de batterie sont desserrées

Une panne ne repose pas automatiquement sur une batterie déchargée. Soulevez le capot et vérifiez la fixation des brides de support et l’absence de dépôts d’acide de batterie. Resserrez bien les brides et tentez de démarrer à nouveau.

Les frais d'entretien de votre auto peuvent peser dans la balance si vous hésitez entre acheter ou louer une voiture.