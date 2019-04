Les 10 pires choses qui endommagent votre auto

Il existe de nombreux facteurs ou comportements qui peuvent endommager une automobile, ou contribuer à l’usure prématurée de votre véhicule. Voici 10 des pires choses qui endommagent votre auto.

1 / 10

LeManna/Shutterstock

L’hiver

L’hiver rigoureux des pays nordiques comme le Canada peut entraîner de sérieux problèmes dans certaines régions les plus touchées par le froid et la neige. Il est important de procéder à une inspection de votre auto avant l’hiver, et de brancher son véhicule par temps très froid. Un abri ou un garage sera également conseillé, puisque plusieurs pièces d’une auto peuvent facilement s’abîmer par grands froids.

