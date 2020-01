Les Canadiens ont les voitures les plus grosses et les plus énergivores au monde

Le virage en faveur des camions, y compris les VUS, multi-segments et fourgonnettes, au cours de la dernière décennie a été phénoménal. Et avant de pointer du doigt des régions telles que l’Alberta, notons qu’il s’agit une tendance enregistrée dans chaque province au Canada, incluant le Québec.

Le ralentissement des améliorations d’économie de carburant est dû en grande partie aux types de véhicules qu’achètent les Canadiens. Les Toyota Camry et Honda Civic, qui étaient jadis les préférées de la famille canadienne moyenne, ont cédé la place aux Ford F-150 et Dodge Rams.

Cela nous mène à la notion des externalités de la dimension du véhicule: l’achat d’une voiture plus massive impose des coûts de sécurité aux conducteurs de plus petites voitures. Cela soulève aussi la course aux armements par véhicules interposés, les conducteurs se procurant des voitures de plus en plus imposantes afin de se protéger, alors que la sécurité serait tout aussi efficace si tout le monde conduisait de petits véhicules semblables.

Selon la croyance populaire, plus les voitures sont grosses, plus elles sont sécuritaires lors d’une collision. Ceci est à moitié vrai. Le poids d’un véhicule influe effectivement sur la probabilité d’un décès lors d’une collision, mais seulement en termes relatifs.

C’est en raison des coûts

La principale raison, et de loin, pour la présence de véhicules énergivores au Canada est liée aux coûts. Autrement dit, acheter et entretenir de tels véhicules coûte beaucoup moins cher au Canada (et aux États-Unis) que dans le reste du monde.

Cette différence de coût comprend deux volets: les frais d’enregistrement du véhicule et le prix de l’essence.

En Europe, l’enregistrement du véhicule est souvent basé sur sa performance en termes d’économie d’essence et d’émissions. En France, par exemple, on applique une échelle variable «bonus-malus» (ou «éco-incitatif») à l’achat d’une voiture. Des frais d’enregistrement pouvant atteindre 10 000€ sont imposés aux véhicules les plus polluants, alors qu’on accorde une remise de 6000€ aux véhicules à émissions nulles. Et en Norvège, où les véhicules neufs font l’objet d’une taxe sur la valeur ajoutée de 25% et des frais d’enregistrement pouvant atteindre 10 000€, les véhicules électriques en sont complètement exemptés. Il n’est guère étonnant que la Norvège détient la part la plus élevée des ventes de voitures particulières électriques neuves.

On pense souvent que ces frais initiaux pourraient remplacer les taxes sur le carbone pour inciter les consommateurs à choisir des véhicules plus petits et moins polluants. Et comme la Norvège l’a démontré, ils peuvent être efficaces.

Toutefois, une autre recherche a révélé que les éco-incitatifs sont moins avantageux que les taxes sur le carbone ou le carburant pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Les taxes sur le carbone ciblent mieux les conducteurs qui roulent beaucoup, tandis que pénaliser les énergivores qui roulent occasionnellement peut être une façon très inefficace (et coûteuse) de réduire les émissions.

