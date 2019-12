Entretien automobile: 15 choses que les mécaniciens ne feraient jamais à leur voiture

Nous avons déjà expliqué comment démarrer et freiner brusquement, ainsi que forcer votre voiture à réagir, usent votre voiture inutilement. Mais c’est aussi vrai pour ce qui est de changer de vitesse abruptement puis d’essayer de repartir tout de suite ou d’arrêter la voiture. (Mettre brusquement votre voiture à P peut être aussi dommageable que changer rapidement de vitesse entre la marche avant et arrière.)

Rouler presque jusqu’à tomber en panne d’essence

Autre leçon de conduite dont vous avez peut-être déjà entendu parler, mais à laquelle vous ne songez pas trop: s’il n’est pas toujours possible d’éviter de rouler jusqu’à ce que le réservoir d’essence soit presque vide, vous devriez quand même essayer de l’éviter! «Rouler quand le réservoir est pratiquement vide est une mauvaise habitude que les mécaniciens et les ingénieurs évitent toujours », déclare Jake McKenzie, gestionnaire de contenu chez Auto Accessories Garage. Si vous roulez alors que le niveau d’essence est plus bas que le quart du réservoir, «les déchets et les débris qui s’y trouvent vont généralement se déposer au fond, explique-t-il. En laissant votre voiture rouler en émettant des gaz d’échappement, vous pompez une quantité concentrée de cambouis dans votre moteur.»

Il va sans dire que ce n’est pas bon pour lui. De plus, un réservoir pratiquement plein permettra à votre véhicule de rouler plus efficacement. «Vous obtiendrez une meilleure consommation d’essence lorsque votre réservoir est plein et que l’essence émet moins de gaz, ajoute Jake McKenzie. «Même si vous transportez plus de poids, l’essence émettra moins de gaz d’échappement lorsqu’il y a moins d’espace vide dans votre réservoir. Vous en aurez donc plus pour votre argent.»