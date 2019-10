10 choses que votre type de voiture révèle sur votre personnalité

4 / 10

JURIJ KRUPIAK / Shutterstock

Vous avez un autocollant familial dans votre fenêtre arrière?

Toute votre petite famille est représentée dans votre fenêtre arrière. Comme c’est joli. Et aussi fort dangereux. Plus vous donnez d’information à propos des membres de votre famille, plus il est facile de vous cibler, vous et ceux que vous aimez. Comme l’indique Susan M. Henny, c’est une façon de montrer à d’autres que votre famille occupe une place de choix dans la hiérarchie sociale, ce qui n’est peut-être par leur cas.