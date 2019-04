10 voitures célèbres de la télévision

7 / 10 Sergey Kohl/Shutterstock Le Ford Gran Torino de “Starsky et Hutch” Le jeu des acteurs n’est peut-être pas le meilleur que vous ayez vu et l’histoire est parfois clichée. Par contre, Starsky et Hutch, le duo qui luttait contre le crime, étaient très divertissants et leur voiture, ravissante. Le Ford Gran Torino était certainement une des étoiles de la série.

8 / 10 Keith Bell/Shutterstock Le Pontiac Firebird Esprit 1977 de “200 dollars plus les frais” La série “200 dollars plus les frais” est certainement un classique de la télévision. Le jeu des acteurs était si bon et l’histoire si prenante, qu’il était facile d’oublier qu’il y avait aussi une vedette sur quatre roues. Malgré cela, la Pontiac Firebird Esprit 1977 faisait une apparition presque toutes les semaines, pour le plus grand plaisir des amateurs de voitures à l’écoute.