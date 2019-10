Voitures vintages: à quoi ressemblaient ces 11 modèles il y a 50 ans

La Buick Electra est restée sur le marché de 1959 à 1990. Elle était offerte en coupé, en cabriolet, en berline et en familiale.

ASSOCIATED NEWSPAPERS/SHUTTERSTOCK

ASSOCIATED NEWSPAPERS/SHUTTERSTOCK

4 / 11

MARTYN GODDARD/SHUTTERSTOCK

Cadillac

Cadillac a toujours fabriqué des voitures de luxe. La Cadillac Eldorado a été commercialisée pendant plus de 12 générations et, de 1957 à 1960, c’était la plus chère des Cadillac.