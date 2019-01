12 choses à faire dans les 10 minutes qui suivent un accident de voiture

7 / 12

iMoved Studio/Shutterstock

Prenez des photos

« Une image vaut mille mots », rappelle Randolph Rice. Alors, prenez des photos des véhicules et de la scène et prenez-en plus que pas assez. Lorsque les assureurs demandent comment l’accident s’est produit, les gens ont souvent de la difficulté à décrire la scène. Il est beaucoup plus facile de comprendre ce qui s’est passé quand on a sous les yeux des photos de la scène et des véhicules.