13 caractéristiques de voiture que vous avez (sans le savoir)

GEBER86/GETTY IMAGES

Le détecteur de somnolence

Selon le New York Times, les conducteurs qui s’endorment au volant ont causé plus de 800 accidents en 2015. Même avec des systèmes de sécurité améliorés comme le contrôle de la stabilité et les senseurs anti-collision, un conducteur qui s’assoupit au volant représente un danger. Des constructeurs automobiles, dont Audi, Mercedes et Volvo, ont trouvé une solution à ce problème en installant des systèmes de détection qui surveillent si vous restez bien dans votre voie ainsi que depuis combien de temps vous conduisez – un témoin représentant une tasse de café s’allumera sur le tableau de bord si la voiture pense que c’est le temps pour vous de faire une pause. De leur côté, les manufacturiers travaillent aussi sur des senseurs qui surveillent le rythme cardiaque et la respiration du conducteur ainsi que sa posture et ses mouvements oculaires afin de pouvoir l’avertir bien avant qu’il ne commence à somnoler (et qu’il ne fasse une sortie de route).

