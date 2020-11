Entretien de l’auto: 13 choses qui ne devraient jamais toucher votre voiture

4 / 14

CHRISTER LINDBLAD/GETTY IMAGES

Les déjections d’oiseaux

On comprend parfaitement que les déjections d’oiseaux sont difficiles à éviter. Le problème est que cela peut finir par vous coûter des milliers de dollars. Selon Zach Shefska, cofondateur et président de Your Auto Advocate, des recherches ont démontré que «quand la peinture-laque se réchauffe – en plein soleil, par exemple –, elle amollit et se dilate. En même temps, cette chaleur fait sécher et durcir toutes les déjections d’oiseaux à la surface. Les chercheurs d’Autoglym ont découvert que la peinture-laque refroidit la nuit, se contracte, durcit et se moule autour de la déjection. À l’œil nu, cette forme moulée de taille microscopique apparaît comme terne ou gravée. La réflexion de la lumière est arrêtée par la surface imparfaite; à l’opposé, la peinture non endommagée qui l’entoure fournit une réflexion plus claire.»

Afin d’éviter d’éventuels problèmes, stationnez-vous si possible dans un garage. Mais si une déjection tombe tout de même sur la peinture de votre voiture, la meilleure chose à faire est de la nettoyer rapidement et de l’essuyer à l’aide d’un chiffon doux, note Zoriy Birenboym, président de eAutoCollision.com et de eAutoLease.com.