Comment préparer sa soumission d’assurance automobile pour économiser de l’argent?

Vous ne perdrez rien à être franc, même si vous êtes en tort, mais vous regretterez d’avoir menti, ne serait-ce que par omission. L’assuré a souvent une part de responsabilité. «Aucune police ne comporte d’exclusion pour cause de stupidité, dit Lindsay Olson, vice-présidente au Bureau d’assurance du Canada. Tout le monde peut gaffer.» En essayant de dissimuler vos torts, vous ne faites que compliquer le travail de l’assureur. S’il pense que vous cherchez à le tromper, il risque de vous soupçonner de cacher autre chose et de rejeter votre réclamation.

11 / 12

GaudiLab/Shutterstock

Savoir plaider sa cause

Votre assureur n’est pas un ami, mais il n’est pas non plus votre ennemi. Bruce Cran, président de l’Association des consommateurs du Canada, qualifie la relation d’antagoniste. L’assuré, explique-t-il, veut toucher tout ce à quoi il estime avoir droit, pas un sou de moins; l’assureur, ne payer que ce à quoi il est tenu, pas un sou de plus.

Régler suppose de trouver un juste équilibre entre ces intérêts opposés, et la notion d’équité est toujours sujette à interprétation. Lisez attentivement votre police. Efforcez-vous de bien comprendre vos droits et vos obligations. Faites-vous expliquer ce que vous devez faire (par exemple, évaluer les dommages et produire des justificatifs) et ce que l’assureur fera pour vous. Justifiez vos demandes. L’assureur a des obligations, mais personne ne vous défendra mieux que vous-même.