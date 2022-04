Voitures anciennes: connaissez-vous vos classiques?

J’ai suivi le propriétaire dans un bar local, et nous nous sommes entendus sur la somme de 1000$. J’ai passé six ans à remettre ce camion dans son état d’origine, avec ses spécifications et sa couleur, ainsi que des pièces de remplacement authentiques. Je les ai cherchées loin, notamment le hayon et un pare-chocs en Caroline du Nord. La garniture de la cabine est une pièce de rechange de l’usine d’origine, tout comme l’antenne radio et le tapis.

Plymouth P12 Special Deluxe 1941

Notre famille a eu ce break bleu de cyan à carrosserie en bois totalement neuf et l’a affectueusement baptisé le Banana Wagon. Mon oncle l’a acheté chez C.E. Fay Co, dans le célèbre Automobile Row de Boston, sur Commonwealth Avenue.

Cette voiture roule presque aussi bien qu’à ses débuts, bien des années plus tard, et avec à peine plus que 56 000 miles. Elle a un levier à trois vitesses. Le moteur six cylindres en ligne fonctionne très bien, et n’a jamais été démonté. Quand il fait froid, l’auto produit un bruit de cliquetis, mais devient plus silencieuse en été, lorsque le bois gonfle par temps humide.

La voiture n’a pas eu besoin de restaurations, est toujours restée dans un garage et a été bien entretenue. Le bois est d’origine et en bon état, mais il a perdu son vernis jaune d’origine et a été reverni au début des années 1990. Le siège est retapissé, et nous avons remplacé le toit en toile de la voiture il y a quelques années.