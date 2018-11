Comment prévenir le givre sur votre pare-brise, déglacer une serrure gelée, et bien plus.



Personne n’aime gratter la glace, surtout quand on est pressé! Épargnez-vous bien des soucis en frottant sur votre pare-brise un demi-oignon cru la veille d’une grosse gelée. Aussi bizarre que cela puisse paraître, cela empêchera la gelée de se former sur les vitres. Un autre truc? Couvrez votre pare-brise avec des tapis de bain en caoutchouc.

2 / 5

Alexandru Nika/Shutterstock

Vos essuie-glaces sont pris dans la glace ?

Trempez un linge dans de l’alcool à friction pur et nettoyez chaque lame. L’alcool empêchera les lames de coller à la vitre et elles fonctionneront même les jours les plus froids.

Les essuie-glace peuvent être endommagés par le froid. Suivez nos 26 conseils pour prolonger la durée de vie de votre voiture, du moteur jusqu’aux essuie-glaces!