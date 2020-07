10 réparations de voiture qui vous font dépenser inutilement

FAMILY HANDYMAN

Le remplacement du filtre à air d’habitacle (et d’autres filtres)

Les voitures sont remplies de filtres. Certains sont plus importants que d’autres, mais chacun représente une occasion d’économiser de l’argent en faisant le remplacement vous-même. Le filtre à air d’habitacle en est un bon exemple.

On accède généralement au filtre à air par la boîte à gants. Son but premier est d’améliorer la qualité de l’air à l’intérieur de la voiture. La plupart des manuels d’entretien recommandent de le remplacer chaque année. Un atelier de réparation automobile risque de facturer beaucoup trop cher cette réparation. Ne gaspillez pas votre argent: faites-le vous-même! Assurez-vous cependant d’acheter le filtre qui convient à la marque et au modèle de votre véhicule.

