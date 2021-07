Le mariage de la princesse Diana et du prince Charles en photos

3 / 30 FOX PHOTOS/STRINGER/GETTY IMAGES Le lieu du mariage Le mariage du prince Charles et de la princesse Diana devait être pour le moins spectaculaire, et ils ont ainsi choisi l’impressionnante Cathédrale Saint-Paul comme lieu de la cérémonie. C’est la cathédrale où la Reine Élizabeth II a célébré des services d’Action de grâce pour ses jubilés d’or et de diamant, et où se sont déroulées les obsèques nationales de Winston Churchill. Selon le Time, Charles et Diana ont préféré la Cathédrale Saint-Paul au lieu royal traditionnel qu’est l’Abbaye de Westminster, en raison du plus grand nombre de places assises. Avec 3500 invités pour ce grand événement, la Cathédrale Saint-Paul semblait un choix plus judicieux. En parlant de mariage, vous serez surpris de voir à quel point Meghan Markle a changé le prince Harry!

4 / 30 SERGE LEMOINE/STRINGER/GETTY IMAGES La liste des invités Si vous invitez 3500 personnes à votre mariage, vous croirez n'avoir oublié personne. D'ailleurs, qui connaît 3500 personnes? Mais dans le monde des têtes couronnées, il peut toujours y avoir des intrigues de couloir entre ceux qui ont été conviés et les laissés pour compte. Curieusement, selon l'historienne et spécialiste de la famille royale, Carolyn Harris, quelques chefs d'État de la planète (sans surprise) seraient au cœur de la discorde. «Le président de la République d'Irlande a décliné l'invitation en raison du contentieux entourant le statut de l'Irlande du Nord», confie-t-elle à History.com. «Le président de la République hellénique s'est abstenu parce que le titre de "roi" apparaissait dans l'invitation de l'ancien roi Constantin de Grèce, un cousin et ami du prince Charles. Ce fut aussi le cas du roi Juan Carlos et de la reine Sofia d'Espagne, car Charles et Diana s'apprêtaient à faire leur voyage de noces à bord du yacht royal Britannia vers le territoire de Gibraltar, britannique depuis 1704, et revendiqué par l'Espagne.»