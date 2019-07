Désir sexuel: Les 10 pires aliments qui «tuent» votre libido!

Ils peuvent diminuer votre désir sexuel et tuer votre libido: découvrez les aliments à éviter pour ne pas nuire à vos ébats!

Soya: l’un des pires ennemis de la libido

Le soya est l’un des aliments naturels les plus riches en nutriments. Il renferme une grande quantité de protéines, de glucides, de lipides, de vitamines A et B, de potassium, de calcium, de magnésium, de zinc et de fer. On le retrouve sous plusieurs formes : lait de soya, tofu, tempeh, natto, miso, shoyu et tamari. Consommé en trop grande quantité, il diminue aussi le taux de testostérone.

