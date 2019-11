Sexe: les 8 meilleures façons d’empêcher l’infidélité dans un couple

Il vaut mieux prévenir que guérir, nous enseigne la sagesse populaire. Et à plus forte raison en matière d’infidélité. Voici comment empêcher que votre douce moitié ne commette l’irréparable et vous trompe.

Infidélité: comment empêcher que votre amoureux ou amoureuse ne vous trompe?

Vous ou votre partenaire pourrait-il être infidèle? Les résultats d’études indiquent qu’entre 11 et 35% des personnes vivant en couple trompent leur partenaire. Et, non, il n’y a pas que des hommes à le faire! Cependant, les experts affirment que vous feriez meilleur usage de votre temps en trouvant des moyens de renforcer votre relation amoureuse plutôt qu’en cherchant à savoir à tout prix si votre conjoint ou conjointe vous est infidèle.

«C’est le sentiment de solitude, et non la sexualité, qui est la principale cause des relations extra-conjugales et de l’infidélité, de dire Sue Johnson, professeur de psychologie clinique à l’université d’Ottawa et auteure de Hold Me Tight: Seven Conversations for a Lifetime of Love. Les émotions sont toujours en cause. Les quelques conseils que nous livrent ici Sue Johnson et d’autres experts, ainsi que des amoureuses et amoureux avisés, vous aideront à reprendre contact avec votre partenaire et à alimenter la flamme de la relation.

«Ayez chaque jour un geste affectueux pour votre partenaire: une simple caresse a pour effet d’élever les taux d’ocytocine, l’hormone de l’amour», explique Trina Read, sexologue de Calgary et auteure de Till Sex Do Us Part: Make Your Married Sex Irresistible. C’est ce qu’Elisabeth, une femme de Toronto* , et son partenaire ont compris: «Quand nous sommes à une fête, nous échangeons un petit baiser ou une caresse affectueuse lorsque nous passons l’un à côté de l’autre», explique-t-elle.

Un petit geste tendre suffit pour dire «je t’aime» sans prononcer ces mots.