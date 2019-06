19 choses étonnantes que les couples heureux font le soir

7 / 19 ISTOCK/BRAUNS Soyez compétitifs Les jeux de plateau sont tout sauf ennuyeux quand vous y jouez avec celui ou celle que vous aimez. «Nous mettons les enfants au lit et jouons au scrabble, racontent Sasha et Janette Kudin, de Winterville, Caroline-du-Nord. Et on est super compétitifs !» Vous n’êtes pas fou du scrabble ? Essayez un jeu de cartes ou tout autre jeu qui vous permettrait de vous détendre.

8 / 19 ISTOCK/TODOR TSVETKOV Promenez le chien Toutou est resté enfermé toute la journée et trépigne à l’idée de sortir ? Vous avez passé la journée assis derrière un bureau et vous délier un peu les muscles ne vous ferait pas de mal? «Nous sortons notre chien et profitons de ce moment pour relaxer et nous retrouver», disent Lizzie et Rich Ballinger, du Royaume-Uni.