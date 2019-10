11 règles de communication que tous les couples devraient adopter

Qu’est-ce qui fait le succès d’une relation? Confiance, honnêteté, ouverture d’esprit, plaisir sont les mots qui nous viennent à l’esprit. Mais l’aspect super important, qui bat tous les autres, c’est la communication.

1 / 11

DEANDROBOT/SHUTTERSTOCK

Un «compte en banque» de la communication

En communication, on peut épargner ou retirer de l’argent comme sur un compte en banque. De la même façon, on peut se retenir de dire certaines choses ou choisir ses mots selon la situation de votre couple. «Personne n’aime la critique. Elle fait particulièrement mal quand elle vient de quelqu’un que vous aimez et dont vous souhaitez l’admiration. Si vous avez besoin de critiquer, comparez votre relation à un compte en banque», explique le spécialiste de rencontres et de relations humaines, Rabbi Shlomo Zalman Bregman.

Cela veut dire: épargnez vos critiques et déposez vos compliments. «Il est essentiel de faire beaucoup plus de dépôts (éloges, gentillesses, expression de votre appréciation) que de retraits (critiques). Sinon votre compte relationnel sera dans le rouge. Si la quantité de compliments et d’admiration dépasse de beaucoup la quantité de critiques, le jour où vous aurez besoin d’exprimer votre désapprobation, celle-ci risque d’être beaucoup mieux reçue et acceptée», dit Bregman.

Mais assurez-vous d’éviter ces remarques à ne jamais faire à votre partenaire.