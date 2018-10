17 / 20

Rawpixel.com/Shutterstock

Être moins stressé

Vivre à deux a un impact sur votre santé. Entre autres, les gens en couple sont moins stressés que ceux qui vivent seuls. Si vous vivez avec la même personne depuis des années, vous êtes plus susceptible d’être plus calme et serein que bien d’autres personnes. La vie de couple allège votre quotidien et vous apporte le support nécessaire pour passer à travers les difficultés plus sereinement.