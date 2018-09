Voici les secrets de couples ayant une grande intimité et comment ils alimentent leur désir. Suivez ces 8 conseils pour une sexualité encore plus épanouie!

ISTOCK/MARTIN DIMITROV

Pour un couple sexuellement épanoui : ne pas avoir les mêmes intérêts

«Les couples les plus heureux que j’ai interviewés m’ont dit qu’ils avaient une vie dynamique quand ils étaient ensemble, et une vie active chacun de leur côté», confie Andrea Syrtash, spécialiste des relations humaines et auteur de Cheat on Your Husband (With Your Husband) (Trompez votre mari – avec votre mari). «Je pense que ça ajoute beaucoup à une relation quand vous pouvez rentrer et partager avec l’autre ce que vous avez fait, ce que vous avez appris. Ça produit une sorte d’excitation qui fait que vous vous manquez l’un l’autre.» La plupart des Nord-Américains se marient un peu tard et, comme ils mènent déjà souvent une vie active avant de se marier, ils tiennent à conserver ces échappatoires hors mariage, ajoute Andrea Syrtash. Les hommes et les femmes accordent beaucoup d’importance à leurs relations et au temps qu’ils passent avec leurs amis, ce qui peut les aider à sentir qu’ils ont dit ce qu’ils avaient à dire une fois qu’ils retournent chez eux, auprès de leur partenaire.

