Les 9 secrets surprenants des plus heureux couples mariés

Vous croyez connaître les règles d’un mariage sain et heureux ? Certains de ces secrets provenant de couples heureux pourraient vous amener à repenser votre relation avec votre partenaire.

1 / 9 iStock/Monsterstock1 Ils s’endorment en même temps Les épouses qui sont les plus heureuses dans leur mariage font coïncider dans 90 % du temps, leur horaire de sommeil avec celui de leur mari, selon une étude récente de l’Université de Pittsburgh, qui a suivi pendant 10 jours les habitudes de sommeil et le niveau de satisfaction relationnelle de 46 couples hétérosexuels. L’étude a démontré que les femmes qui n’étaient pas satisfaites de leur mariage ne font concorder que la moitié du temps leur horaire de sommeil avec celui de leur mari. Si votre horaire ne vous permet pas d’aller au lit en même temps que votre partenaire, tentez de trouver d’autres moments durant la journée pour connecter, a déclaré au New York Times l’auteure de l’étude Heather Gunn, psychologue et chercheure sur le sommeil. « Mon intuition est que la personne souhaite avoir plus de proximité ou de sécurité. Nous n’avons pas besoin d’aller nous coucher en même temps que notre partenaire, le désir vient habituellement d’ailleurs. » Lisez ce témoignage d’un couple marié qui a décidé de faire chambre à part.

2 / 9 iStock/BraunS Ils n’ont pas peur d’aller au lit fâché Même les couples les plus heureux s’endorment alors qu’ils fulminent encore après une dispute, explique Shaunti Feldhahn, chercheure sociale et auteure de The Surprising Secrets of Highly Happy Marriages: The Little Things That Make a Big Difference. Essayer de forcer la réconciliation peut nous amener à dire des paroles qu’on regretterait le lendemain matin. L’astuce, affirme Feldhahn, est de revenir sur la question le lendemain avec un esprit plus clair, au lieu de l’ignorer ou de l’oublier. Des 1 000 couples auxquels elle a parlé, les partenaires qui ont évalué leur mariage comme le plus heureux étaient huit fois moins susceptibles que ceux qui avaient des relations plus malheureuses et qui prétendaient au réveil que la dispute n’avait jamais eu lieu. Ces 10 sujets de dispute sont communs à tous les couples : voici comment les régler.