Incontinence urinaire chez l’homme: ce problème dont ils ne parlent pas

Le rôle de la prostate dans l’incontinence urinaire

Les problèmes de prostate sont généralement les premiers auxquels pensent les hommes lorsqu’ils souffrent d’incontinence urinaire. La prostate peut être une cause d’incontinence, mais pas comme la plupart d’entre nous le pensent, selon la Dre Berman.

Une grosse prostate est plus susceptible de rendre la miction plus difficile que de causer l’incontinence ; cependant, la chirurgie de la prostate provoque presque toujours l’incontinence, explique-t-elle. «Toutes les méthodes de chirurgie de la prostate peuvent causer des lésions aux nerfs de la vessie et au sphincter urétral, ce qui causera des fuites », observe-t-elle. Ce n’est normalement que temporaire, mais les hommes doivent être conscients de cet effet secondaire et avoir un plan pour y faire face le temps de leur guérison, ajoute-t-elle.

